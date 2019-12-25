Xiaomi продает звуковую панель Redmi TV Soundbar за 28 долларов

Продажи стартуют уже завтра.

Xiaomi запускает звуковую панель Redmi TV Soundbar. Продажи стартуют с 26 мая вместе с Redmi 10X.

У звуковой панели имеются два динамика 45х80 мм с выходной мощностью 30 Вт. Саундбар можно подключать как с помощью провода, так и без него. Подключить можно через проводное соединение S / PDIF и AUX или с помощью Bluetooth.

Панель имеет длину 78 сантиметров, ширину – 6,4 с, высоту – 6,3 см, весит 1,5 килограмма. Колонка представлена в матово-черном цвете. Если хочется установить её на стену, сзади для этого имеются специальные крепления. Стоит такой саундбар всего 28 долларов.

Ранее Redmi представила свой самый бюджетный 5G смартфон.

Фото: Xiaomi