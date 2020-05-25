Redmi представила свой самый бюджетный 5G смартфон

Продажи стартуют в Китае 2 июня, стоимость составит порядка 262 долларов.

Китайская компания Redmi официально представила свой самый бюджетный 5G смартфон. Как оказалось, речь идет об упрощенной версии прошлогоднего Redmi K30 5G.

У Redmi K30i – 6,67-дюймовый Full HD+ экран, частота обновления изображения – 120 Гц. Устройство оснащено процессором Snapdragon 765G. Оперативная память – 6 Гб, внутренняя память – 128 Гб, аккумулятор – 4500 мА/ч. Разница между прошлогодним и нынешним смартфоном – в камере. В Redmi K30 5G был датчик на 64 Мп, в Redmi K30i – 48 Мп.

Продажи стартуют в Китае 2 июня, стоимость составит порядка 262 долларов.

Ранее Xiaomi представила умный 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона.

Фото: Redmi

Видео: YouTube/ Argus World