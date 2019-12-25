Xiaomi представила умный 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона

В Китае устройство стоит 1099 юаней.

Xiaomi представила умный телевизор в линейке Mi TV с диагональю 43 дюйма. В Китае устройство стоит 1099 юаней (примерно $155).

У нового телевизора E43K – матрица с разрешением 1920х1080 пикселей, акустическая система DTS Sound. Устройство работает на 64-разрядной двухъядерной платформе, имеет 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб флэш-памяти.

Телевизор не поддерживает Bluetooth, но может подключаться к домашней сети по Wi-Fi. Также Smart TV можно подключать к различным домашним медиа-устройствам — ПК, игровым консолям, аудиосистемам.

Ранее Xiaomi показала новый смартфон Redmi 10X c камерой на 48 Мп.

Фото: Xiaomi