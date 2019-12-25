Xiaomi показала новый смартфон Redmi 10X c камерой на 48 Мп

Презентация данного смартфона состоится уже в этом месяце, 26 мая.

Буквально накануне компания MediaTek анонсировала свой процессор Dimensity 820. Xiaomi также не стала терять зря времени и в тот же день показала, как будет выглядеть первый смартфон на базе новой однокристальной системы. Это Redmi 10X, официальные изображения которого уже появились в сети.

Презентация данного смартфона состоится уже в этом месяце, 26 мая. Помимо информации о процессоре, известно, что у гаджета будет четырехмодульная камера на 48 Мп.

Также Redmi 10X уже успел засветиться во время теста на производительность. Смартфон во время испытаний набрал 415 277 баллов.

Xiaomi создала маску с фильтром от коронавируса.

Фото: weibo/ Redmi红米手机