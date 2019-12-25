Xiaomi создала маску с фильтром от коронавируса

Маска оборудована ультрафиолетовой лампой, которая осуществляет дезинфекцию фильтрующих элементов.

Huami, дочерняя компания китайского бренда Xiaomi, разработала маску для защиты от коронавирусной инфекции. Об этом заявили представители Huami в интервью для TechCrunch.

Маску Aeri изготовили из пластика с фильтром, который не пропускает частицы вируса. Маска выполнена из прозрачного материала, поэтому лицо собеседника всегда будет видно, а также в ней можно пользоваться функцией Face ID.

Маска оборудована ультрафиолетовой лампой, которая осуществляет дезинфекцию фильтрующих элементов. Лампа включается при подключении маски к питанию через USB и обеззараживает фильтр в течение десяти минут. Что касается внешней части маски, её нужно обеззараживать вручную

Встроенный фильтр рассчитан на 6 месяцев работы, после окончания срока годности его необходимо заменить на новый. Гаджеты поступят в продажу лишь через 6-12 месяцев.

Ранее главу Xiaomi уличили в использовании Apple.

Фото: techcrunch