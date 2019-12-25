Эксперты дали рекомендации по выбору данного продукта.

В Роскачестве рассказали, как выбрать яйца. Они посоветовали обратить внимание на производителя, а также географическое расположение места продажи от изготовителя. на упаковке должен быть указан срок изготовления. Также продукцию следует изучить на предмет наличия трещин, сколов. Яйца должны не иметь перьев, следов помета и различных повреждений.

Выбирайте производителя, который ближе по географическому расположению к торговой точке сообщение Роскачества

Напомним, что при относительной влажности в 85-88 процентов и температуре от 0 до 20 градусов по Цельсию хранить диетические яйца можно не более недели, столовые - от 8 до 25 суток, мытые - 12 суток. Чтобы проверить свежесть продукта надо опустить его в воду. Если оно утонет, то - свежее. Также в Роскачестве рекомендовали мыть руки после прикасания к яйцам. На их скорлупе может находиться возбудитель тяжелого инфекционного заболевания - бактерия сальмонелла.

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