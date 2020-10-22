Специалисты оценили продукцию семи брендов.

В Роскачестве назвали лучший стиральный порошок. В общей сложности специалисты оценили качество семи торговых марок. В список попали бренды "Аист", "Миф", Ariel, Dosia, Tide, Persil и BiMAX. Установлено, что все товары оказались безопасными для потребителя и соответствуют требованиям законодательства.

Наиболее высокое качество показала продукция бренда "Аист". Dosia и Ariel значительно улучшили показатели с момента прошлого исследования. Ранее эксперты оценивали данную категорию товаров два года назад. Бренд Persil незначительно улучшил качество, а "Миф", Tide и BiMAX показали падение качества порошков.

У Dosia и Ariel повышена зольность. Это приводит к огрубению ткани спустя несколько стирок. Из-за использования продукции Persil одежда может получить серый оттенок. Стиральные порошки Tide, "Миф" и BiMAX не до конца отстирывают пигментно-масляные загрязнения. Они также приводят к тому, что ткань становится более жесткой и серой.

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