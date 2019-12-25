Названы важные продукты для борьбы с вирусами и стрессом этой осенью

Заедать плохое настроение не стоит.

В осенне-зимний период особенно тяжело справляться с плохим настроением, особенно в сложившихся условиях. Эксперты Роскачества дали советы, как правильно питаться, чтобы противостоять вирусам и стрессам.

Спортивный диетолог и нутрициолог Арина Тертышная советует есть как можно больше фруктов и овощей, особенно ярких цветов. Это могут быть тыква, цукини, груши, яблоки, перцы.

Яркая ароматная тарелка не только поднимет настроение, но и поможет укрепить иммунитет. Арина Тертышная, нутрициолог

Доцент кафедры ресторанного бизнеса российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Инна Васильева посоветовала включать в рацион продукты, которые вырабатывают гормоны радости: эндорфин, дофамин, серотонин. К этим продуктам относятся бананы, авокадо, мясо птицы, горький шоколад, листовая зелень, бананы, молочные продукты.

Эксперты отметили, что не стоит забывать и про супы, которые в холодное время года не только помогают насытиться, но и обладают согревающим свойством.

Нутрициолог и член российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Нагима Семчукова посоветовала не забывать про жиры, которые помогают согреваться организму в холодную погоду. Для получения жиров можно есть растительное/сливочное масло, жирную рыбу, орехи и семечки.

Ранее диетолог Фус назвала наиболее полезное для иммунитета мясо.

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