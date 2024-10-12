В Петербурге диетолог перечислила плюсы и минусы интервального голодания

По словам специалиста, самый надежный вариант – это 12 на 12.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" диетолог Инна Кононенко рассказала, чем может быть опасно интервальное голодание.

Речь идет о типе питания, при котором приемы пищи чередуются с голоданием. По словам специалиста, самый надежный вариант – это 12 на 12, когда в течение 12 часов человек ест, а потом в течение 12 часов – не ест. Другие вариации интервального голодания предполагают более длинные перерывы в еде, например, 16 или 20 часов, однако врач не рекомендует использовать эти системы без консультации.

Исследования показывают, что за один прием пищи можно комфортно усвоить 20-30 граммов белка. Но потребность в белках составляет примерно 1 грамм на килограмм веса тела. Если мы съели за один прием пищи все 60 граммов белка, даже человек со здоровой пищеварительной системой не сможет полноценно усвоить это. Инна Кононенко, диетолог

Интервальное голодание помогает снизить вес. Для этого важно учитывать количество потребляемых в день калорий.

Для оценки углеводного обмена мы смотрим глюкозу натощак, гликированный гемоглобин, инсулин. Для оценки жирового обмена делаем липидограмму. Для того, чтобы оценить белковый обмен, сдаем анализы на общий белок, мочевую кислоту, мочевину. Для железодефицита мы оцениваем клинический анализ крови, сывороточное железо, ферритин. Это минимальный набор, который может позволить оценить обмен веществ. Инна Кононенко, диетолог

Ранее диетолог рассказала, чем опасны сахарозаменители.

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