В Петербурге диетолог рассказала, чем опасны сахарозаменители

Фруктоза, аспартам, цикламат и сахарин могут усугубить метаболические нарушения.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" диетолог Надежда Фетисова объяснила, чем опасны сахарозаменители.

Специалист отметила, что, в любом случае, сахарозаменители – это химия. Конечно, они бывают и природного происхождения, например, есть фруктоза. При этом много видов сахарозаменителей получены из растений, но после подвергаются химической обработке.

Сахарозаменители были придуманы для замены традиционного сахара, который повышает уровень глюкозы в крови и может привести к ожирению, сахарному диабету и другим проблемам со здоровьем. Сахарозаменители не повышают уровень глюкозы в крови, но не все они одинаково полезны и безопасны. Надежда Фетисова, диетолог

Фруктоза, аспартам, цикламат и сахарин могут усугубить метаболические нарушения, поэтому не рекомендуются к потреблению. Более современные варианты – эритрит, трегалоза и аллюлоза – считаются безопасными.

Даже современные сахарозаменители, такие как трегалоза и другие, могут вызвать нарушения пищеварения, такие как тошнота и дискомфорт, если принимать их в больших дозах. Это может быть связано с изменением состава микрофлоры и ферментативной активности. Поэтому их рекомендуется использовать в малых количествах и редко, только когда это действительно необходимо. Надежда Фетисова, диетолог

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