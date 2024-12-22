Врач рассказал, как часто встречается и насколько опасна аллергия на орешник

С приходом весны этот кустарник вновь начинает цвести.

Удельный парк Северной столицы начинает расцветать. Вместе с тем один из его резидентов – лещина (орешник) – вновь дает о себе знать людям с аллергией на пыльцу растений. Однако как часто встречается и в чем проявляется аллергия на орешник? – выяснили в "Вечернем Петербурге".

Как отмечает врач-аллерголог Владимир Болибок, лещина относится к ветроопыляемым растениям. Следовательно, реакция на его пыльцу является одним из самых первых проявлений аллергии на пыльцу деревьев.

Аллергия на лещину проявляется достаточно характерными симптомами. Это обычно чихание, заложенность носа, обильный насморк. Иногда встречается аллергический конъюнктивит. И очень редко, у людей с явными дыхательными расстройствами, бывают приступы астмы. Владимир Болибок, врач-аллерголог

Как отмечает врач, аллергия на орешник встречается относительно часто. На северо-западе России и в средней полосе кустарники лещины встречаются часто. В связи с этим пыльцы орешника в воздухе оказывается предостаточно, чтобы люди, реагирующие на нее, почувствовали неладное.

Полноценно справиться с аллергией на пыльцу лещины можно только при помощи квалифицированного специалиста. По мысли Болибока, простого обращения в аптеку может быть недостаточно.

Многие при появлении симптомов идут в аптеку. Человек приходит, говорит: я чихаю, кашляю. Аптечные фармацевты предполагают, что это аллергия, и предлагают различные препараты. Но все это — лишь для снятия симптомов. Это не излечит от заболевания, и из сезона в сезон, как правило, вам будет становиться все хуже и хуже. До тех пор, пока вы не попадете к профессиональному аллергологу, и вам не проведут нормальное лечение. Что касается, например, аллергии на лещину, то существуют аллерго-вакцины, которые содержат экстракт пыльцы орешника, они доступны в России. Соответственно, надо обратиться к аллергологу, чтобы вас протестировали и подтвердили, что это именно реакция на орешник. Владимир Болибок, врач-аллерголог

Вместе с тем, как отмечает аллерголог, орешник – далеко не единственное испытание для аллергиков. В весенний сезон неприятными симптомами могут грозить и другие растения.

Обычно первой начинает цвести ольха, затем — орешник, верба (она же — ива). И потом уже береза, самый распространенный, массивный источник аллергии. Береза обычно зацветает недели через две-три после лещины, но все зависит от погоды. Если похолодает, пройдут дожди или мокрый снег, пыльцы будет мало. Если же погода будет теплой, сухой, ветреной — много. Последними в нашем умеренном климате будут цвести сосна, тополь, бук, дуб. В городах, где высаживают растения, не характерные для нашей полосы, в мае, например, источником аллергии может быть акация. Владимир Болибок, врач-аллерголог

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