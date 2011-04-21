В Петербурге 11 марта будет прохладно

Температура воздуха не поднимется выше +5 градусов.

Во вторник в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, которая не принесет с собой каких-либо существенных осадков. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня будут колебаться в районе -1...+1 градуса. Во второй – температура воздуха поднимется до значений +3...+5 градусов.

Ветер ночью ночью переменный слабый, днем северных направлений умеренный. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, во второй половине дня - слабо повышаться.

Напомним также, что в Ленинградской области завтра местами, преимущественно на севере региона, пройдёт небольшой мокрый снег, днём с дождем. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем северных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3..+2 градуса, днем +2...+7 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Фото: Piter.TV