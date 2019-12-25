Диетолог Фус назвала наиболее полезное для иммунитета мясо

Когда происходит дефицит аминокислот, иммунные клетки просто не в состоянии построить нормальные иммуноглобулины.

Мясо курицы особенно полезно для здоровья, в частности, для иммунной системы человека. Оно обладает большим запасом аминокислот, недостаток которых может отразиться в ухудшении иммунитета. Об этом в Instagram написала диетолог Светлана Фус.

Врач отметила, что куриное мясо – это белок. Белок в свою очередь расцепляется на аминокислоты, которые нужны для "строительства" организма.

Мы должны помнить, что иммунная система без белка, а точнее без полноценного набора аминокислот, не работает. ⁣ Светлана Фус

Когда происходит дефицит аминокислот, иммунные клетки просто не в состоянии построить нормальные иммуноглобулины. Для здоровья также важны следующие аминокислоты: треонин, лизин, триптофан, лейцин, фенилаланин, изолейцин, валин, метионин.

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