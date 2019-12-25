Диетолог рассказала, что может стать альтернативой воды

Можно даже "съесть" немного воды.

Сколько жидкости должен употреблять человек в день и только ли вода подходит для этой цели, рассказала радио Sputnik диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

Среди многих людей бытует мнение, что в день нужно пить не меньше 1,5-2 литров воды в день. Однако, хоть вода и идеальный, но не единственный источник жидкости для человека. Можно даже "съесть" немного воды, рассказала диетолог. В качестве жидкости считается и кофе, и чай, и огурцы, супы, салат айсберг.

Если человек ест на обед суп, ест большое количество овощей, фруктов – невозможно выпить еще и два литра воды. Он все равно получит жидкость через пищу. Наталья Нефедова

Но что касается морсов или воды из магазина с добавками, то там содержится сахар. А в "Нарзане" много соды, которая понижает кислотность в желудке.

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