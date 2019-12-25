Диетолог рассказала, как правильно есть творог

И когда это лучше делать.

Творог – один из самых полезных и популярных кисломолочных продуктов. Но его польза зависит от того, с чем и когда его есть. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Взрослым творог лучше есть утром, потому что он задерживает жидкость. Исключение – кормящие матери. Они, как и дети, должны есть творог вечером, так как он дает белок для роста.

Творог полезно есть с зеленью, с ягодами, но не стоит туда добавлять сахар, соль или перец. При добавлении соли или перца жидкость задерживается еще больше. При добавлении сахара люди получают лишние калории и нарушение углеводного обмена. Еще творог прекрасно сочетается со сметаной.

Определить, настоящий ли творог вы купили, можно в домашних условиях. На творог нужно капнуть йод, если он посинеет, то перед вами фальсификат, так как там есть крахмал. Чтобы выбрать правильный творог, нужно также понимать, что он не должен обладать кислым, резким запахом, добавила диетолог.

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