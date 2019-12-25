Диетолог предупредила об опасности некоторых овощей

Диетолог не рекомендовала есть перезрелые баклажаны, картофель, который долежал до весны, зеленые томаты.

Овощи, которые принято считать основой здорового питания, могут превратиться из друзей организма в его злейших врагов. Как этого избежать, в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог не рекомендовала есть перезрелые баклажаны, картофель, который долежал до весны, зеленые томаты. Все эти овощи содержат соланин – нейротоксин, вызывающий нарушение со стороны нервной системы, мочевыводящей системы

Фасоль также может принести проблемы, если есть ее сырой или недоваренной. В ней содержится вещество, которое способно вызвать отравление. А при длительном хранении фасоль может накапливать микотоксины (грибки).

Елена Соломатина не рекомендовала есть капусту тем, у кого есть выраженный гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы) или даже субклинический гипотиреоз. Редька, редис и другие острые овощи противопоказаны людям с заболеваниями ЖКТ, поджелудочной.

По словам Елены Соломатиной, отдельной строкой идут нитратные овощи и зелень. Много нитратов в себе может накопить шпинат, капуста, морковь, петрушка, шпинат, огурцы. Эти овощи нужно есть в небольшом количестве.

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