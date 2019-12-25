Эндокринолог сообщила о связи горячего чая и рака пищевода

Эндокринолог рассказала, что температура чая должна быть 60 градусов – это все же горячо, но уже не обжигающе.

Эндокринолог Зухра Павлова в своем Instagram рассказала, в каком случае чай может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Врач отметила, что рак пищевода является довольно распространенной болезнью среди народов, которые в большом количестве пьют горячие напитки. Также горячий чай может обжечь горло, что в свою очередь может привести к перерождению слизистых оболочек.

Зухра Павлова сослалась на исследования ученых, которые в течение 10 лет следили за группой людей в Иране. За 10 лет рак пищевода обнаружили у 328 человек, в 90% случаев заболевали те, кто пил каждый день не меньше 700 мл горячего чая.

Эндокринолог рассказала, что температура чая должна быть 60 градусов – это все же горячо, но уже не обжигающе.

Также специалист посоветовала не пить чай сразу после еды, так как он выведет полезные вещества из организма. Чай лучше всего пить через час после еды.

Ранее эндокринолог назвал безопасную норму чая.

Фото: pixabay