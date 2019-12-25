Эндокринолог назвал безопасную норму чая

Без вреда для здоровья человек может в сутки употреблять 400 мг кофеина.

Врач-эндокринолог Михаил Богомолов рассказал в беседе с "Аргументам и Фактам", сколько чая можно выпить в день без вреда для здоровья.

Без вреда для здоровья человек может в сутки употреблять 400 мг кофеина. Это вещество содержится в кофе, чае, энергетических напитка, шоколаде, какао и т.д. Для подсчета используется кофейная единица (КЕ) – 100 мг кофеина.

В литре слабозаваренного чая содержится примерно одна КЕ, поэтому за сутки можно выпить почти четыре литра такого напитка. При средней крепости чая одна КЕ будет содержаться в полулитре напитка, тогда выпить можно более двух литров. Если чай крепкий, то выпить можно примерно 1,8 литра.

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