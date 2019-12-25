Названы признаки нехватки витамина D в организме

Медик сразу же отметила, что получить данный витамин из продуктов питание невозможно.

Врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева перечислила симптомы недостатка витамина D в организме. Её слова приводят "Аргументы и Факты".

Медик сразу же отметила, что получить данный витамин из продуктов питание невозможно, потому что для этого придется съедать около двух килограммов лосося или более ста яичных желтков. И при этом на факт, что витамин усвоится и ему не помешают в этом другие продукты.

Основные симптомы, говорящие о недостатке витамина D: быстрая утомляемость, хроническая усталость, депрессивное состояние, нарушение режима сна, бессонница, выпадение волос, потливость волосяного покрова, выпадение волос, неприятные ощущения в мышцах.

Если эти симптомы присутствуют, нужно сдать необходимые анализы для выявления дефицита, ведь у каждого человека свой уровень витамина в организме.

Витамин D поможет избежать второй волны коронавируса COVID-19.

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