Витамин D поможет избежать второй волны коронавируса COVID-19

К такому выводу пришли ученые из Чикаго.

Ученые из Чикагского медицинского университета назвали витамины, которые помогут избежать второй волны коронавируса. Речь идет об употреблении продуктов, содержащих витамины А, В, С и особенно D.

Как показали исследования, люди с недостатком витамина D в два раза чаще заболевали коронавирусом. Именно этот витамин играет большую роль для иммунной система, суточная норма потребления от 2,5 до 5 мкг. Получить витамин D можно при достаточном ультрафиолетовом излучении. Также элемент содержится в рыбе, морепродуктах, сыре, рыбьем жире, грибах, яичных желтках.

При этом отмечается, что витамины лучше получать из продуктов, чем употреблять аптечные препараты.

Ранее необходимые после COVID-19 витамины перечислила кардиолог.

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