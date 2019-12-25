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Витамин D поможет избежать второй волны коронавируса COVID-19
Сегодня, 8:52
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nastya960

Витамин D поможет избежать второй волны коронавируса COVID-19

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К такому выводу пришли ученые из Чикаго.

Ученые из Чикагского медицинского университета назвали витамины, которые помогут избежать второй волны коронавируса. Речь идет об употреблении продуктов, содержащих витамины А, В, С и особенно D.

Как показали исследования, люди с недостатком витамина D в два раза чаще заболевали коронавирусом. Именно этот витамин играет большую роль для иммунной система, суточная норма потребления от 2,5 до 5 мкг. Получить витамин D можно при достаточном ультрафиолетовом излучении. Также элемент содержится в рыбе, морепродуктах, сыре, рыбьем жире, грибах, яичных желтках.

При этом отмечается, что витамины лучше получать из продуктов, чем употреблять аптечные препараты.

Ранее необходимые после COVID-19 витамины перечислила кардиолог.

Фото: pixabay

Теги: витамин, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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