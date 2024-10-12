В Петербурге диетолог объяснил, как перейти к прежнему питанию после поста

Рекомендуется соблюсти трехдневный переходный период.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" диетолог Андрей Бобровский рассказал, как перейти к привычному режиму питания после поста. Рекомендуется соблюсти трехдневный переходный период.

Это будет полезно не только для пищеварения, но и для общего самочувствия. Впрочем, сколько лет я это не говорю, всегда находятся желающие махнуть на все рукой и, как только заканчивается пост, наесться от живота. Андрей Бобровский, диетолог

Если не соблюсти это правило, то могут возникнуть расстройство пищеварения, слабость, плохое самочувствие, чувство тяжести в животе на протяжении двух-трех дней. В первый день лучше съесть легко усвояемые белки: кисломолочную продукцию, рыбу, морепродукты. Во второй день подойдет более тяжелая белковая пища, например, кролик, рыба, куриная грудка. С третьего дня стоит вводить красное мясо, говядину, свинину и баранину.

Организм выходит с поста обновленным и здоровым.

Но, тем не менее, большинство людей, которые правильно соблюдают ограничения в питании, в первую очередь, отмечают ясность в мыслях и бодрость в теле. Андрей Бобровский, диетолог

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