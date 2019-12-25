В Роскачестве перечислили настройки смартфона, которые портят зрение

Смартфон не следует держать близко к лицу и читать на нем что-то при неправильном наклоне головы и плохом освещении.

Среднестатистический человек использует смартфон 2,5 часа в сутки. Этого вполне достаточно, чтобы навредить зрению, получить нарушения сна. Как рассказал агентству "Прайм" менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров, яркий экран и мелкий шрифт могут быстрее снизить зрение.

Чтобы уменьшить вред, нужно самому регулировать яркость, в зависимости от освещения или включить опцию "Автояркость". Также стоит изменить размер шрифта, чтобы он был читаемым хотя бы с расстояния в 30 сантиметров.

Смартфон не следует держать близко к лицу и читать на нем что-то при неправильном наклоне головы и плохом освещении. Сергей Бодров советовал не пользоваться телефоном перед сном и во время перерывов, так как излучаемый гаджетами синий свет влияет на наши биологические часы. А это наносит ущерб "гормону темноты".

Ранее эксперт назвал признаки необходимости срочной замены sim-карты.

Фото: Piter.TV