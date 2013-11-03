Эксперт назвал признаки необходимости срочной замены sim-карты

Эксперт отметил, что обычно при ухудшении связи люди первым делом обвиняют смартфон. Однако, далеко не всегда дело в нем.

Сим-карту стоит заменить, если вы отмечаете ухудшение качества связи, лимит контактов на вашем телефоне исчерпан, а также, если ваша сим-карта не поддерживает технологию 4G. Об этом агентству "Прайм" рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Эксперт отметил, что обычно при ухудшении связи люди первым делом обвиняют смартфон, но иногда дело именно в сим-карте. Задуматься о смене сим нужно, если на телефоне часто плохой сигнал, происходят разрывы связи, а сам телефон быстро разряжается из-за того, что много тратит энергии на переключение между 3G, 2G и 4G.

Также Щельцин посоветовал сменить сим-карту на более новую, если на старой закончилось место для новых контактов. Стоит задуматься об обновлении сим-карты и в случае, если она не поддерживает технологию 4G.

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Фото: Piter.TV