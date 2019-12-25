Эксперт рассказал, как узнать свой никнейм в чужой телефонной книге

При этом делать это не советуется.

Определить, как вы записаны у друга или знакомого в телефоне можно с помощью специальных приложений. Однако руководитель центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов не советует делать этого из соображений информационной безопасности. Об этом сообщило агентство "Прайм".

Приложение GetContact еще несколько лет назад было в топе русскоязычного сегмента App Store. При этом первоначально приложение создавалась, чтобы вычислять звонки от спамеров. Сейчас GetContact используют, чтобы полюбопытствовать, как человек записан у знакомого. Антон Куканов не советует этим заниматься, та как приложение запрашивает доступ к списку контактов.

При это сами люди, записанные у вас в телефоне, даже не узнают о том, что вы кому-то "слили" их контакты. Антон Куканов

Также может произойти так, что номера будут предоставлены сторонним партнерам и поставщикам услуг.

Ранее эксперт сказал, как узнать, кто звонит с неизвестного номера.

Фото: Piter.TV