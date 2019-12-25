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Эксперт сказал, как узнать, кто звонит с неизвестного номера
Сегодня, 8:26
1711
Alena_Zinovieva

Эксперт сказал, как узнать, кто звонит с неизвестного номера

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Узнать информацию о входящем номере помогут специальные программы.

Заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин рассказал, как определить, кто вам звонит: коллега с работы, мошенники или организация, пытающаяся навязать очередные услуги. Об этом пишет агентство "Прайм".

По словам специалиста, определить, кто звонит с неизвестного номера, помогут специальные программы. Они позволят узнать не только информацию о входящем номере, но и убедиться, что это не спам. Популярностью у пользователей пользуются такие приложения, как Truecaller и Kaspersky Who Calls.

Аверин отметил, что эти приложения весьма удобны в использовании и легко настраиваются для дальнейшей эксплуатации. Однако даже они не дают гарантии, что сомнительный звонок будет определен верно.

Дело в том, что злоумышленники и спам-организации часто используют разовые номера. Они не всегда своевременно попадают в black list компаний, предоставляющих услуги по защите пользователей от нежелательных звонков.

Ранее эксперт рассказала о способе предотвратить незаконный вход в WhatsApp.

Фото: pixabay.com

Теги: безопасность, приложения, технологии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 9:03

Хорошо, что есть блокировки номера... сразу блок неизвестным номерам и всё) тут и приложениц НИКАКИХ не надо!!!

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