Дворкович посоветовал "нежно" вмешиваться в рынок продовольствия

Председатель фонда «Сколково» уверен, что в некоторых сферах без вмешательство государства обойтись нельзя.

Государство при вмешательстве в рыночные отношения должно действовать нежно, уверен председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Например, сельское хозяйство – тяжелый бизнес. Форс-мажоры и изменения могут произойти в любой момент. И без вмешательства государства ситуация может привести к скачкам цен.

Я вчера был на форуме по ретейлу, и мне кажется, что уместной здесь является цитата из фильма "Место встречи изменить нельзя". "Как держать, Глеб Егорыч?" "Нежно". Этот рынок нужно держать нежно и не действовать топорно. Аркадий Дворкович, председатель фонда "Сколково"

При этом Дворкович уверен, что на рынке продовольствия без государства - никак. Он добавил, что бизнес должен получать прибыль, но делать это ответственно.

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