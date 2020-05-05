Дворкович посоветовал "нежно" вмешиваться в рынок продовольствия

Государство при вмешательстве в рыночные отношения должно действовать нежно, уверен председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. Об этом он рассказал в интервью РБК.
Например, сельское хозяйство – тяжелый бизнес. Форс-мажоры и изменения могут произойти в любой момент. И без вмешательства государства ситуация может привести к скачкам цен.
Я вчера был на форуме по ретейлу, и мне кажется, что уместной здесь является цитата из фильма "Место встречи изменить нельзя". "Как держать, Глеб Егорыч?" "Нежно". Этот рынок нужно держать нежно и не действовать топорно.
Аркадий Дворкович, председатель фонда "Сколково"
При этом Дворкович уверен, что на рынке продовольствия без государства - никак. Он добавил, что бизнес должен получать прибыль, но делать это ответственно.
Сегодня в рамках ПМЭФ Министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти не заставляют производителей продавать продукцию по определенным ценам
Фото: pixabay
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