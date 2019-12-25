Помощницу бывшего вице-премьера РФ будут судить за коррупцию

Ее обвиняют в получении взяток на сумму четыре миллиона рублей.

Мещанский суд Москвы рассмотрит дело помощницы экс-зампредседателя правительства России Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Женщина обвиняется в получении взяток на сумму четыре миллиона рублей. Эти средства она получила в виде поездок на отдых в Таиланд и Доминикану в 2016-2016 годах. Деньги являлись взяткой за продвижение лекарственных препаратов. Посредником при передаче являлся гражданин Соединенных Штатов Джин Спектор, которого ранее осудили на четыре года колонии.

Алексеева свою вину отрицает. В настоящее время она находится под стражей. Дата начала рассмотрения дела пока не назначена.

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