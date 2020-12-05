Суд приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам колонии

Его признали виновным в организации двойного убийства.

Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам лишения свободы за организацию двойного убийства. Об этом информирует пресс-служба краевого суда. Защита намерена обжаловать данный приговор.

Следствие установило, что Быков в 1994 году вступил в конфликт с членом его группировки Александром Наумовым, который обвинил его в несправедливом распределении доходов. Однажды автомобиль, в котором ехал Быков, подорвался. Предприниматель предположил, что это сделал Наумов и его близкий друг Кирилл Войтенко. Следователи утверждают, Быков "заказал" двум исполнителям убийство его предполагаемых обидчиков. Наумов и Войтенко были застрелены в машине.

Свою вину в содеянном Быков не признал. 31 августа присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по данному делу. Прокурор запросил для подсудимого 14 лет и 11 месяцев тюрьмы. Кроме того, в отношении Быкова рассматриваются дела об организации преступного сообщества, подстрекательстве к покушению на совершение убийства по найму, а также об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ранее участника протестной акции в Петербурге лишили свободы на три года.

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