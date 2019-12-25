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Присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации двух убийств
Сегодня, 12:47
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Присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации двух убийств

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Окончательный вердикт по делу судья вынесет 2 сентября.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт бизнесмену Анатолию Быкову за двойное убийство. Преступления совершены еще в 1994 году. Рассмотрение дела судом присяжных началось в Свердловском районном суде Красноярска еще 22 апреля текущего года. Из-за болезни адвоката слушания переносились до 4 мая. Алексей Прохоров говорил о том, что рассмотрение дела продолжится 11 мая. 

Обвинительный вердикт без снисхождения.

пресс-служба суда

В городской прокуратуре уточнили, что следующее судебное заседание намечено на 2 сентября. В этот день стороны выскажутся по вопросу классификации действий подозреваемого, а также о необходимого для него наказания. Подсудимому будет предоставлено последнее слово. затем суд удалится в совещательную комнату для вынесения вердикта по делу.

Дело красноярского бизнесмена Быкова рассмотрит суд присяжных.

Фото: Следственный комитет России

Теги: анатолий быков, красноярск, суд присяжных, убийство
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Лента новостей, Происшествия, Тема дня,

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