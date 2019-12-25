Присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации двух убийств

Присяжные вынесли обвинительный вердикт бизнесмену Анатолию Быкову за двойное убийство. Преступления совершены еще в 1994 году. Рассмотрение дела судом присяжных началось в Свердловском районном суде Красноярска еще 22 апреля текущего года. Из-за болезни адвоката слушания переносились до 4 мая. Алексей Прохоров говорил о том, что рассмотрение дела продолжится 11 мая.
Обвинительный вердикт без снисхождения.
пресс-служба суда
В городской прокуратуре уточнили, что следующее судебное заседание намечено на 2 сентября. В этот день стороны выскажутся по вопросу классификации действий подозреваемого, а также о необходимого для него наказания. Подсудимому будет предоставлено последнее слово. затем суд удалится в совещательную комнату для вынесения вердикта по делу.
Дело красноярского бизнесмена Быкова рассмотрит суд присяжных.
Фото: Следственный комитет России
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