Присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации двух убийств

Окончательный вердикт по делу судья вынесет 2 сентября.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт бизнесмену Анатолию Быкову за двойное убийство. Преступления совершены еще в 1994 году. Рассмотрение дела судом присяжных началось в Свердловском районном суде Красноярска еще 22 апреля текущего года. Из-за болезни адвоката слушания переносились до 4 мая. Алексей Прохоров говорил о том, что рассмотрение дела продолжится 11 мая.

Обвинительный вердикт без снисхождения. пресс-служба суда

В городской прокуратуре уточнили, что следующее судебное заседание намечено на 2 сентября. В этот день стороны выскажутся по вопросу классификации действий подозреваемого, а также о необходимого для него наказания. Подсудимому будет предоставлено последнее слово. затем суд удалится в совещательную комнату для вынесения вердикта по делу.

Дело красноярского бизнесмена Быкова рассмотрит суд присяжных.

Фото: Следственный комитет России