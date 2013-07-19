Суд присяжных отложил до 4 мая заседание по делу красноярского бизнесмена Быкова

Рассмотрение дела перенесено из-за "несчастья", которое произошло с одним из адвокатов.

Свердловский районный суд отложил до 4 мая предварительное заседание по делу красноярского бизнесмена Анатолия Быкова. В отношении фигуранта расследования ведется два уголовных дела, связанных с организацией трех убийств. Адвокат подсудимого Мария Серновец рассказала, что слушание отложено из-за ситуации, которая произошла с адвокатом Прохоровым.

В понедельник в ночь с моим коллегой адвокатом Прохоровым случилось несчастье. У него открылся аппендицит, и его в ночь госпитализировали и прооперировали. Анатолий Петрович посчитал необходимым дождаться его выздоровления и участия в процессе. Судья пошла навстречу, мы ей очень за это благодарны. Мария Серновец, адвокат Анатолия Быкова

Напомним, что предприниматель Анатолий Быков с мая 2020 года находился под арестом. Следствие считает его причастным к убийствам Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Красноярский краевой суд 22 октября прошлого года изменил фигуранту дела меру пресечения на домашний арест. Вечером того же дня бизнесмена арестовали по подозрению в организации еще одного убийства, которое произошло в 2005 году. Дело Быкова рассматривается судом присяжных. Решением суда 16 апреля 2021 года арест подозреваемому был продлен до 21 июня.

В Красноярске завершили расследование дела бизнесмена Быкова.

Фото и видео: Telegram/РИА Новости