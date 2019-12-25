Дело красноярского бизнесмена Быкова рассмотрит суд присяжных

Заседание по уголовному делу о двойном убийстве назначено на 12 апреля.

Дело красноярского бизнесмена Анатолия Быкова рассмотрит суд присяжных. Об этом журналистам сообщил адвокат фигуранта уголовного дела, обвиняемого в организации убийств предпринимателей Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Алексей Прохоров уточнил, что заседание будет проводиться при участии шести присяжных заседателей, адвоката, прокурора, потерпевших и самого подсудимого.

Суд постановил назначить открытое судебное заседание по уголовному делу в отношении Быкова Анатолия Петровича… на 11 часов 30 минут 12 апреля 2021 года в помещении Свердловского районного суда. Алексей Прохоров, адвокат Анатолия Быкова

Напомним, что убийство, в причастности к которому подозревают Анатолия Быкова, произошло в 1994 году. Предварительное слушание по уголовному делу началось 4 марта. Сторона защиты ходатайствовала о рассмотрении вопросам судом присяжных.

В Красноярске завершили расследование дела бизнесмена Быкова.

Фото: Следственный комитет России