СК проводит обыски в резиденции бизнесмена Быкова

Сотрудники СОБР находятся в "Соснах", в которых проживает семья красноярского бизнесмена.

Следственный комитет проводит обыски в резиденции бизнесмена Анатолия Быкова. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства по Красноярскому краю и Хакасии. Известно, что оперативные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела, связанного с неуплатой налогов (по части 2 статьи 198 УК РФ). Сотрудники СОБРа прибыли в "Сосны", в которых проживает семья подозреваемого.

В рамках расследования проведены обыски в резиденции подозреваемого, в ходе которых изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности организаций, подконтрольных Быкову. Обысковые мероприятия продолжаются пресс-служба СК РФ

Напомним, что Анатолий Быков задержан оперативниками 7 мая 2020 года. Его заподозрили в организации убийств двух членов преступной группировки. Преступление произошло в 1994 году. В октябре текущего года бизнесмену предъявлено обвинение в совершении преступлений по части 4 статьи 33, а также пункта "з" части 2 статьи 105 УК РФ. Также в отношении предпринимателя рассматриваются еще два уголовных дела. Они связаны с руководством ОПГ и организации заказного убийства.

Фото: Следственный комитет РФ

