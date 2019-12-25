Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Его задержали 7 мая по подозрению в организации убийства двух красноярцев.

Красноярскому бизнесмену и бывшему депутату краевого парламента Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Быкова обвиняют по статье об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Проведены проверки показаний и очные ставки. Как рассказали в СКР, на бизнесмена дали показание трое свидетелей. В присутствии самого Быкова и его адвоката они подтвердили данные ранее показания.

Анатолия Быкова задержали 7 мая по подозрению в организации убийства двух красноярцев - Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Они, считают следователи, входили в его преступную группу.

Ранее мы писали, что суд арестовал красноярского бизнесмена Анатолия Быкова до июля.