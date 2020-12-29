В Красноярске завершили расследование дела бизнесмена Быкова

Дело направлено на изучение прокурору.

В Красноярске завершили расследование дела бизнесмена Анатолия Быкова. Об этом рассказали представители Следственного комитета России. В пресс-службе ведомства напомнили, что "авторитет" обвиняется в организации убийства двух лиц. Сейчас материалы уголовного дела направлены в Прокуратуру для последующего направления дела в суд.

Следствие полагает, что Анатолий Быков в 1994 году вступил в конфликт с 23-летним членом его группировки Александром Наумовым. Последний оказался недоволен несправедливым распределением доходов. Спустя некоторое время автомобиль, в котором ехал Быков, подорвался. Предприниматель предположил, что это сделал Наумов, а также его близкий друг Кирилл Войтенко. В ведомстве считают, что убийство бизнесмен поручил знакомым Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. В результате жертвы Быкова погибли в машине. Их расстреляли из автомата и пистолета.

Напомним, что Бакуров приговорен к пожизненному лишению свободы. Чучков в настоящее время находится в международном розыске. Ему заочно предъявлено обвинение. Следствие также доказало причастность к убийству еще одного организатора, который получил 13 лет лишения свободы. Он уже отбыл наказание.

СК проводит обыски в резиденции бизнесмена Быкова.

Фото: Следственный комитет России