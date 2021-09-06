Участника протестной акции в Петербурге лишили свободы на 3 года

Наказание вынесли за насилие над представителем власти.

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Ильи Першина, который ударил бойца ОМОН на протестной акции 31-го января 2021-го года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сотрудник ОМОН хотел задержать Першина за участие в несогласованной акции, но мужчина попытался скрыться и оказал сопротивление силовику. Суд постановил, что на Исаакиевской площади мужчина не менее трех раз ударил ОМОНовца. Потерпевший не получил вреда здоровью.

Подсудимый не признал свою вину. По его словам, он пошел на протестную акцию, чтобы изучать "пластику людей", так как он художник. По словам мужчины, у него есть ребенок, но соответствующей отметки в паспорте не нашли.

Илье Першину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии-поселении.

Напомним, протестная акция 31-го января прошла в поддержку Алексея Навального. На митинге задержали более тысячи людей.

Видео и фото: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга