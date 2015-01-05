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"ОВД-Инфо": Количество задержанных на протестной акции в Петербурге превысило тысячу

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В общем сложности акция продлилась около четырех часов.

Количество задержанных в ходе несогласованной протестной акции в Петербурге 31-го января превысило 1000. Данные были опубликованы "ОВД-Инфо" в 21:10. 

По обновленной статистике, в Петербурге задержали 1097 человек, в Москве — 1515. Количество задержанных в Красноярске составляет 194, в Нижнем Новогороде — 173, Твери — 124. Всего в отделения полиции по России доставили 4818 человек. 

Статистика от ГУ МВД по Петербургу и области пока опубликована не была.

Напомним, протестная акция началась около 12 часов на Пионерской площади у ТЮЗа им. Брянцева, затем колонна дошла до здания Законодательного собрания и вернулась обратно. Камера видеонаблюдения засняла столкновение протестующих с полицией на Сенной площади.

Фото: Piter.TV

Теги: задержания, митинг, протестная акция 31 января
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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alexvernovse
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Мой номер карты: 2202 2006 5997 4719

Большое человеческое спасибо.
 

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