"ОВД-Инфо": Количество задержанных на протестной акции в Петербурге превысило тысячу

В общем сложности акция продлилась около четырех часов.

Количество задержанных в ходе несогласованной протестной акции в Петербурге 31-го января превысило 1000. Данные были опубликованы "ОВД-Инфо" в 21:10.

По обновленной статистике, в Петербурге задержали 1097 человек, в Москве — 1515. Количество задержанных в Красноярске составляет 194, в Нижнем Новогороде — 173, Твери — 124. Всего в отделения полиции по России доставили 4818 человек.

Статистика от ГУ МВД по Петербургу и области пока опубликована не была.

Напомним, протестная акция началась около 12 часов на Пионерской площади у ТЮЗа им. Брянцева, затем колонна дошла до здания Законодательного собрания и вернулась обратно. Камера видеонаблюдения засняла столкновение протестующих с полицией на Сенной площади.

Фото: Piter.TV