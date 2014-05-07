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Камера видеонаблюдения засняла столкновение протестующих с полицией на Сенной площади

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Сегодня на Сенной площади полицейские отбивались с помощью щитов.

Столкновения протестующих с полицейскими на Сенной площади днем 31-го января попали на видео. Кадры были сделаны в 13:30, когда колонна двигалась в сторону Исаакиевского собора.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина толкнул полицейского со спины, после чего тот упал. Также горожане выплеснули что-то на правоохранителей. 

Сенная площадь сегодня стала тем местом, где происходили одни из самых жестких столкновений участников митинга с стражами порядка. Полицейские "расчищали" площадь с помощью щитов и стояли вдоль Садовой улицы. 

Видео: Piter.TV

Теги: полиция, протестная акция, сенная площадь, столкновение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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