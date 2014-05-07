Камера видеонаблюдения засняла столкновение протестующих с полицией на Сенной площади

Сегодня на Сенной площади полицейские отбивались с помощью щитов.

Столкновения протестующих с полицейскими на Сенной площади днем 31-го января попали на видео. Кадры были сделаны в 13:30, когда колонна двигалась в сторону Исаакиевского собора.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина толкнул полицейского со спины, после чего тот упал. Также горожане выплеснули что-то на правоохранителей.

Сенная площадь сегодня стала тем местом, где происходили одни из самых жестких столкновений участников митинга с стражами порядка. Полицейские "расчищали" площадь с помощью щитов и стояли вдоль Садовой улицы.

Видео: Piter.TV