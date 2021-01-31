Полиция применила газ на акции протеста в Петербурге

Правоохранители пытаются очистить площадь от участников митинга.

На Сенной площади проходят жесткие задержания протестующих, а также журналистов. Об этом сообщают городские СМИ. Корреспондент Piter.TV следует на место событий. По последним данным, штаб Навального в Петербурге объявил новой точкой сбора площадь у Мариинского дворца.

По данным "Фонтанки.ру", полицейские применяют дубинки и электрошокеры. На Сенной площади произошло столкновение, полицейские защищались от снежков щитами. Также они распылили газ после нападения на правоохранителей.

Напомним, несогласованная протестная акция в поддержку Алексея Навального началась около 12 часов 31-го января на Пионерской площади. Затем колонна двинулась в сторону Сенной площади. Из-за перекрытых улиц некоторые решили идти по льду. Напомним, что лед на акваториях сейчас некрепкий.

Видео: Telegram / Протестный Петербург