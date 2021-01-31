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Участники протестного шествия в Петербурге переходят Фонтанку по льду

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Так они пытаются обойти ограничения движения в районе реки, установленные силовикам.

Несколько десятков человек, участвующих в несанкционированном протестном шествии по Петербургу, решились перейти Фонтанку по льду. Напомним, что колонна оппозиционеров двигалась от Пионерской площади на Сенную площадь. Однако в районе Фонтанке им перекрыли дорогу сотрудники дорожной полиции. Все пешеходные переходы, ведущие на другую сторону реки фактически были заблокированы. Это разделение отсекло значительную часть "хвоста колонны". Большинство пешеходов развернулось и направилось назад, чтобы искать обходные пути. Кто-то же решился перейти Фонтанку по льду. Канал Piter.TV публикует видео этого "ледового похода". Отмечается, что во время перехода по льду петербуржцы старались держаться ближе к берегу, а также активно помогали друг другу. 

Теги: протесты 31 января, протесты в петербурге, фонтанка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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