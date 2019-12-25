СК закрыл уголовное дело в отношении бизнесмена Быкова о неуплате налогов

Он полностью погасил задолженность по налогам в размере 75 миллионов рублей

Следствие прекратило дело о неуплате налогов против бизнесмена Анатолия Быкова. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на сообщение СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По информации ведомства, Быков полностью погасил задолженность по налогам в размере 75 миллионов рублей. Следствие выяснило, что в период с 2014-2017 год бизнесмен и две иностранные организации заключили соглашение и договор об уступке.

По условиям этих документов компании уступили Быкову права требования долга к трем фирмам в Красноярске. Позже часть средств была возмещена, однако сам предприниматель не оплатил налог на доходы в сумме более 60 миллионов рублей. Другие 15 миллионов рублей – пени и штрафы.

Напомним, Быкова приговорили к 13 годам лишения свободы за организацию двойного убийства. Кроме того, в отношении него рассматриваются дела об организации преступного сообщества, а также подстрекательстве к покушению на совершение убийства по найму. Свою вину Быков не признал.

Ранее петербуржец отсудил миллион у бывшей возлюбленной за подаренную машину.

Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ