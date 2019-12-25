Итальянская полиция обвинила россиянку в неуплате налогов на 11 млн евро

Ведомство также сообщило о незадекларированных зарубежных финансовых активах.

Итальянская полиция обвинила россиянку в неуплате налогов на 11 миллионов евро. Соответствующие данные огласили местные следственные органы. Известно, что наша соотечественница постоянно проживала на территории европейской страны с 2018 года. Она находилась в городе Алассио в регионе Лигурия. Однако женщина не задекларировала все свои доходы. В частности, фигурантка расследования получала доходы за пределами Италии. Финансовая гвардия провинции Савона завершила налоговую проверку в отношении подозреваемой. Проанализированы банковские счета, расходы на коммунальные услуги и другие обстоятельства. Дополнительно следователи оценили инвестиционный портфель женщины в России стоимостью 50 миллионов евро (свыше четырех миллиардов рублей по текущему курсу).

Известно, что внимание на россиянку надзорные органы обратили после изучения ее сделок с элитной недвижимостью. Женщина приобрела роскошный пентхаус в Алассио стоимостью более двух миллионов евро. В ходе проверки установлено, что в 2018 году женщина приобрела шесть квартир в Лигурии. Общая стоимость приобретенной недвижимости составила около пяти миллионов евро. Следствие полагает, что в период с 2019 по 2024 год женщина получила доходы на сумму около семи миллионов евро от финансовых вложений, аренды и других источников, но не задекларировала их в Италии.

Эрмитаж получил в дар портрет Жозефины де Богарне работы Аппиани.

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