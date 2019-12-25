Петербуржец отсудил миллион у бывшей возлюбленной за подаренную машину

Мужчина признался, что чувства к девушке есть и сейчас.

Мужчина через суд потребовал с бывшей возлюбленной взыскать миллион рублей за подаренную машину. Ответчица не смогла доказать, что "Лада" была передана безвозмездно. Об это 8 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Машина была куплена 2 года назад. В счет оплаты автомобиля Игорь Белоусов внес свое авто стоимостью 964 тыс. рублей. Вся покупка обошлась ему в 1 млн. Договор был заключен с Мороковой, однако деньги вносил мужчина. Ответчица утверждала, что сама оплачивала покупку "Лады", но не смогла предоставить доказательства. Затем оказалось, что деньги подарил ей Белоусов.

По закону безвозмездные подарки предусматриваются, однако для опровержения презумпции добросовестности лица, обратившегося в суд, другая сторона должна представить суду соответствующие доказательства.

Истец признался, что до сих пор любит Морокову. Суд ему все же удалось выиграть. Он получил 964 тыс. рублей в счет неосновательного обогащения, 13 тыс. на расходы по оплате государственной пошлины.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец реабилитировал через суд "высоких" собак.

Фото: Piter.TV