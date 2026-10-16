Россияне рассказали, почему им сложно выбрать подарок на День отца

26% боятся приобрести ненужную вещь.

Россиянам чаще всего трудно подобрать подарок для отца или партнёра из-за опасения, что у человека уже есть всё необходимое. Об этом свидетельствуют результаты опроса Почты Mail и Леди Mail, проведённого накануне Дня отца, который отмечают 18 октября. Результатами исследования поделился "Петербургский дневник".

По данным опроса, выбрать подарок для отца затрудняются 27% участников. Столько же респондентов признались, что испытывают сложности с покупкой для партнёра. Главная причина — ощущение, что удивить близкого человека уже нечем: так ответили 30% опрошенных. Ещё 26% боятся приобрести ненужную вещь, 20% не знают о желаниях получателя, а 17% хотят найти что-то оригинальное. Лишь 7% участников заявили, что обычно без труда определяются с подарком.

При поиске идей россияне нередко обращаются к интернет-контенту. Почти половина респондентов — 47% — хотя бы раз покупали товар после просмотра видео, обзора или тематической подборки. Ещё 30% сохраняли понравившиеся варианты на будущее. При этом для 42% решающим фактором становится подробное описание товара. Видео с демонстрацией помогают определиться с выбором 20% участников, а готовые подборки подарков — 16%.

Большинство россиян предпочитают практичные презенты. Полезные в повседневной жизни вещи выбирают 41% опрошенных, а 27% покупают именно то, о чём попросил получатель. Ещё 20% ориентируются на увлечения близкого человека. Подарки-сюрпризы и впечатления интересны 12% участников исследования.

Аналитика покупок Почты Mail также показывает спрос на практичные подарки. На товары с маркетплейсов пришлось 34% покупок, на цифровые товары и подписки — 30%, на билеты на мероприятия — 16%. В категории "Дом и ремонт" средний чек вырос на 59% и достиг 20 тысяч рублей. Расходы на электронику тоже увеличились: средний чек поднялся на 30%, до 17 тысяч рублей.

Чтобы не ошибиться с выбором, 30% россиян предпочитают напрямую спрашивать о пожеланиях. Ещё 26% ищут подходящие варианты на маркетплейсах и в интернет-магазинах. По 9% обращаются за советом к близким или изучают поисковые результаты, тематические статьи и подборки.

Фото: unsplash (freestocks)