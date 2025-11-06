Испанская школьница показала фото Путина с подписью, которое получила в подарок

В прошлом году 17-летняя девушка написала письмо президенту России.

Испанская школьница Люсия, мечтавшая встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, получила в подарок от лидера Кремля его фотографию с подписью. Соответствующими данными с журналистами поделились представители местного посольства в Мадриде. У себя 17-летнюю подданную европейского королевства вместе с семьей принял глава дипломатического представительства Юрий Клименко. Девушка попала на прием после того, как в июле 2025 году обратилась к послу России с просьбой передать свое послание на имя президента РФ. Документ был передан в администрацию главы государства.

Мы не оставили это обращение без внимания и направили его по назначению". В своем письме подросток писала, что мечтает встретиться с Путиным и "иметь возможность представлять Россию на международных форумах. сообщение от посольства РФ в Мадриде

В российском дипломатическом представительстве также сообщили Люсии о регулярно проводящихся крупных международных мероприятиях, в том числе молодежных форумах и фестивалях. Одним из таких событий является Международный фестиваль молодежи, который состоится в город Екатеринбург с 11 по 17 сентября 2026 года.

При условии успешной учебы, активной общественной деятельности и накопления соответствующего опыта у Люсии в будущем вполне может появиться возможность стать участницей подобных мероприятиях. сообщение от посольства РФ в Испании

Дипломаты поблагодарили девочку и ее родителей за теплые слова поддержки в адрес страны и ее политического руководства, а также за уважительное отношение к России. Со своей стороны испанцы получили пожелания в успехах во всех начинаниях, крепкого здоровья и осуществления планов.

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Фото: предоставлено Люсией, Telegram / РИА Новости