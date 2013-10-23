Петербуржец реабилитировал "высоких" собак. Им можно гулять без намордника

Санкт-Петербургский городской суд признал недействительным абзац в статье Закона "Об административных правонарушениях в Петербурге" после обращения жителя города. Мужчина обнаружил, что формулировка не соответствует федеральному законодательству.

Сергей Кожухов обратил внимание на то, что положения абзаца в региональном законе не соответствуют Федеральному закону "Об ответственном обращении с животными", которое имеет большую юридическую силу. Речь идет о требованиях к выгулу домашнего животного

Правительство РФ определило список опасных пород собак и правила для их выгула. В Петербурге в качестве критерия определения потенциально опасных собак решили также учитывать высоту животного в холке и прописали это в нормативном акте. "Высокие" собаки обязательно должны были гулять в наморднике и на поводке. Суд признал фразу в "собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, без поводка и (или) без намордника" в ч.1. ст.8-1 Закона № 273-70 недействительной.

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