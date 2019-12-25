Защита бизнесмена Быкова обжаловала приговор

Апелляция адвоката будет рассмотрена Красноярским краевым судом.

Защита красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого ранее осудили на 13 лет лишения свободы, обжаловала приговор. Об пишет "Коммерсантъ".

По словам адвоката бизнесмена Алексея Прохорова, одним из доводов жалобы является якобы допущение нарушения при отборе коллегии присяжных, которые вынесли Быкову обвинительный вердикт. Апелляция защиты будет рассмотрена Красноярским краевым судом.

Напомним, Быкова приговорили к 13 годам лишения свободы за организацию двойного убийства. Следствие установило, что он в 1994 году вступил в конфликт с членом его группировки Александром Наумовым, который обвинил его в несправедливом распределении доходов. Однажды автомобиль, в котором ехал Быков, подорвался. Предприниматель предположил, что это сделал Наумов и его близкий друг Кирилл Войтенко. Следователи утверждают, Быков "заказал" двум исполнителям убийство его предполагаемых обидчиков. Наумов и Войтенко были застрелены в машине.

Кроме того, в отношении Быкова рассматриваются дела об организации преступного сообщества, подстрекательстве к покушению на совершение убийства по найму, а также об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Свою вину Быков не признал.

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