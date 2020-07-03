Городской суд Петербурга рассмотрел жалобу на приговор мошенницы, которая "умеет говорить с архангелами"

Татьяну Б. признали виновной в двух эпизодах, а Гайву Т. признали виновной 10 эпизодах по статье о мошенничестве.

Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы и возражения на приговор Московского районного суда в отношении Татьяны Б. и Гайвы Т., которых признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей уголовного кодекса о мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Известно, что с 2012 по 2016 год Т. руководила созданной ей религиозной организацией "Орден пути", привлекла туда Б. Вместе они, злоупотребляя доверием и тяжелым эмоциональным состоянием потерпевших, убедили последних в необходимости совершения религиозных обрядов по установке "защитных куполов". Соучастницы сообщали потерпевшим, что в результате проведения указанных обрядов им будет предоставлена защита жизни, здоровья и семьи от любого негативного воздействия на неограниченный срок.

От действий преступной организации пострадало 9 человек. Им на общую сумму причинили ущерб в 14 млн 830 тыс. рублей.

Суд частично удовлетворил гражданские иски, Б. приговорили к 3 годам исправительной колонии общего режима, а Т. приговорили к 5,5 годам. лишения свободы.

Защитники осужденных поддержали жалобу и просили отменить приговор, направив дело на новое рассмотрение. Осужденная, которая организовала религиозную организацию, сообщила, что проводила тренинги, чтобы помочь людям в трудной ситуации, а деньги не получала лично, и никогда не знала сколько кто денег вносит. Полагает, что ее оклеветали. Кроме того, она якобы умеет разговорить с архангелами. Соучастница сообщила, что деньгами не распоряжалась, в сговоре не состояла.

Приговор изменили в части, исключив указание на то, что вина подсудимых подтверждается показаниями самих подсудимых, а в остальном его оставили без изменений.

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