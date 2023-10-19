В Магадане задержана девушка, которая пыталась пронести в городской суд синтетический наркотик

Полиция задержала девушку, которая пришла с "синтетикой" в здание органов правосудия.

Российские правоохранительные органы по Магаданской области получили из городского суда о том, что 26-летняя местная жительница пыталась пронести в здание свёрток с неизвестным веществом и устройство для курения. На месте инцидента была задержана подозреваемая. Установлено, что местная жительница пришла на заседание к своему знакомому, который оказался в поле зрения оперативников из-за незаконный оборот наркотиков. Экспертиза установила, что с собой у девушки находилось синтетическое запрещенное вещество с общей массой в 0,399 г.

Во время обыска по месту проживания подозреваемой в Магадане оперативники обнаружили 300 г порошкообразного вещества, которое направлено на исследование. пресс-служба МВД РФ по региону

В рамках оперативных мероприятий специалисты нашли несколько тайников, оборудованных злоумышленницей на улице Речной. Оттуда были изъяты около 400 г "синтетики". По факту инцидента ведутся уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228. 1 и части 1 статьи 228 УК РФ. Материалы расследования объединены в одно производство. Фигурантка в настоящее время находится под домашним арестом.

Полиция Петербурга нашла первых пострадавших от действий треш-блогеров.

Фото и видео: МВД Медиа