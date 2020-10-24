Полиция Петербурга нашла первых пострадавших от действий треш-блогеров

Потерпевшими оказались 16-летний молодой человек из Пушкина и 14-летний житель Московского района.

Петербургская полиция нашла двух подростков, которые пострадали от действий треш-блогеров. Об этом пишет "Петербургский дневник" 18 октября, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Потерпевшими оказались 16-летний молодой человек из Пушкина и 14-летний житель Московского района. В ходе опроса выяснилось, что юношей группировка избила на территории Московского района.

Пятерых злоумышленников задержали. Их возраст составляет от 16 до 18 лет. В отношении членов банды возбудили несколько уголовных дел по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в их квартирах прошли обыски.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали подростка, подозреваемого в избиении прохожего в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV