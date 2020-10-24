  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция Петербурга нашла первых пострадавших от действий треш-блогеров
Сегодня, 20:33
196
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Полиция Петербурга нашла первых пострадавших от действий треш-блогеров

0 0

Потерпевшими оказались 16-летний молодой человек из Пушкина и 14-летний житель Московского района.

Петербургская полиция нашла двух подростков, которые пострадали от действий треш-блогеров. Об этом пишет "Петербургский дневник" 18 октября, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Потерпевшими оказались 16-летний молодой человек из Пушкина и 14-летний житель Московского района. В ходе опроса выяснилось, что юношей группировка избила на территории Московского района. 

Пятерых злоумышленников задержали. Их возраст составляет от 16 до 18 лет. В отношении членов банды возбудили несколько уголовных дел по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в их квартирах прошли обыски.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали подростка, подозреваемого в избиении прохожего в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: избили прохожего, пострадавшие в спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
olegefimov
Сегодня 22:13

Уникальный препарат, взорвавший Интернет: 7 часов беспрерывного се.кс марафона, каменная эрекция, выносливость как у быка, море спе.рмы и крутые оргазмы и это совершенно безопасно в любом возрасте. Более подробно читайте в блоге---- https://mub.me/xmen

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии