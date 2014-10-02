Задержан подозреваемый в жестоком избиении прохожего у метро "Лиговский проспект"

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Сотрудники полиции Центрального района Петербурга задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений 30-летнему жителю Алтайского края. Инцидент произошел вечером 23 мая недалеко от станции метро "Лиговский проспект", где между ранее незнакомыми людьми вспыхнул словесный конфликт, переросший в драку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 24 мая в 12:30 в полицию поступило сообщение из Александровской больницы о доставлении пострадавшего с множественными травмами головы в тяжелом состоянии. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В результате оперативно-розыскных мероприятий утром 30 мая подозреваемый был задержан в деревне Медниково Волосовского района Ленинградской области. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для фигуранта, задержанного в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

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Фото: Piter.TV